Terim | Chi tifo tra Milan e Fiorentina? Difficile rispondere Provo un grande…

Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Faith Terim ha parlato di Milan-Fiorentina: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Terim: “Chi tifo tra Milan e Fiorentina? Difficile rispondere. Provo un grande…”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fatih Terim parla del Milan e della Serie A Milan: “Allegri sta riportando in alto i rossoneri, squadra da scudetto insieme a Inter, Napoli, Roma e Juventus.” Modric: “A 40 anni fa ancora la differenza, esempio di professionismo e longevità.” Fiorentina: - X Vai su X

Non è uno dei giocatori più amati dai tifosi juventini, ma secondo Riccardo Trevisani Manuel Locatelli è imprescindibile per l'11 di Tudor. #cronachedispogliatoio - facebook.com Vai su Facebook

Terim: “Chi tifo tra Milan e Fiorentina? Difficile rispondere. Provo un grande…” - Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Faith Terim ha parlato di Milan- Secondo msn.com

Terim: «Milan da scudetto, dov’è la notizia? Fiorentina presto fuori dalla crisi. Yildiz può diventare…» - Le parole del leggendario tecnico Fatih Terim, l’Imperatore del calcio turco con un passato si ... Segnala calcionews24.com

Il doppio ex Terim verso Milan-Fiorentina: "Penso possa essere una gara divertente e combattuta" - Il doppio grande ex della partita Fatih Terim è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida in programma domani sera a San Siro tra Milan e ... Scrive msn.com