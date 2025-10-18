Terim al miele con Yildiz | Tra i migliori talenti della nuova generazione su Calhanoglu dico…
Inter News 24 L’ex allenatore Fatih Terim si è espresso così in vista di Milan Fiorentina, parlando dei talenti turchi in Serie A come Yildiz e Calhanoglu. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nell’avvicinamento a Milan Fiorentina, l’ex tecnico turco Fatih Terim si è espresso anche su Hakan Calhanoglu dell’ Inter e su Kenan Yildiz della Juventus. GLI PIACE IL MILAN DI ALLEGRI – « Sì e non sono stupito. Allegri è un grande allenatore, normale stia riportando in alto i rossoneri dopo un anno al di sotto delle attese. E quale è la notizia? Il Milan deve sempre puntare a vincere. L’anomalia sarebbe se nessuno credesse nello scudetto del Diavolo. 🔗 Leggi su Internews24.com
