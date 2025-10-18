Tentata truffa del finto carabiniere Beccati due italiani uno minorenne L’appello soprattutto agli anziani
Due italiani, di cui uno diciassettenne, sono stati deferiti in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Berardenga ritenuti responsabili della tentata truffa con la tecnica del “finto Carabiniere” ai danni di una settantottenne di Castelnuovo Berardenga. Il modus operandi utilizzato è ormai noto ed è già stato riscontrato nei numerosissimi casi denunciati in passato sia nella provincia di Siena che sul territorio nazionale: un finto maresciallo dei Carabinieri contatta al telefono la vittima, generalmente una persona anziana, comunicando che un congiunto ha causato un grave incidente stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
