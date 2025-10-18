Tentano un furto in farmacia vicino all' ospedale Cervello ma vengono inseguiti e arrestati

Due palermitani di 59 e 35 anni sono stati arrestati dalla polizia per tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile, raccogliendo una nota diramata dalla centrale operativa della questura, sono arrivati in zona ospedale Cervello. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

