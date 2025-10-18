Tentano di derubare un' anziana al supermercato cassiera fa bloccare due ladri dai carabinieri

Ilpiacenza.it | 18 ott 2025

Un intervento tempestivo dei carabinieri della Stazione di San Giorgio ha portato alla denuncia di due individui accusati di tentato furto aggravato ai danni di una pensionata. L'episodio si è verificato davanti al supermercato Conad in via della Repubblica a San Giorgio. L’allarme è stato dato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

