Tentano di derubare un' anziana al supermercato cassiera fa bloccare due ladri dai carabinieri
Un intervento tempestivo dei carabinieri della Stazione di San Giorgio ha portato alla denuncia di due individui accusati di tentato furto aggravato ai danni di una pensionata. L'episodio si è verificato davanti al supermercato Conad in via della Repubblica a San Giorgio. L’allarme è stato dato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
SET TV. . Tentano un furto in una casa a Polla, messi in fuga dai vicini - facebook.com Vai su Facebook
Tentano rubare in negozio in corso Garibaldi, due arresti - X Vai su X