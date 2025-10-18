Tenta l' assalto all' Ovs ma resta ferito | ladro scappa a mani vuote
Tenta una spaccata in via Mazzini ma rimane ferito e scappa a mani vuote. Il fatto è successo all'alba di sabato 18 ottobre nel noto negozio Ovs a Pordenone. Un giovane, non ancora identificato, ha deciso di compiere un furto pensando di trovare del denaro contante. Il colpo, stando alle prime. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
