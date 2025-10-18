Tenta di sedare una rissa in via Petrarca a Napoli e viene accoltellato 18enne ferito al fianco e a una mano
Il giovane è stato accoltellato in via Petrarca, strada panoramica di Posillipo, mentre provava a fermare una violenta rissa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Un gesto di altruismo è finito nel sangue a #Posillipo. Un diciottenne napoletano è stato accoltellato in via Petrarca mentre tentava di sedare una lite tra coetanei. Il giovane, vedendo il gruppo discutere animatamente, si è avvicinato per evitare che la situazion - facebook.com Vai su Facebook
Centinaia di persone nella cattedrale di Palermo per dire addio a Paolo Taormina, il ragazzo ucciso in strada mentre tentata di sedare una rissa - X Vai su X
Napoli, cerca di sedare rissa in Via Petrarca: 18enne accoltellato alla mano e al fianco - La Polizia di Stato indaga sull'episodio accaduto questa notte in via ... Come scrive msn.com
Palermo, giovane tenta di sedare una rissa e viene freddato da un colpo di pistola alla testa - A Palermo, tenta di sedare una rissa e viene freddato da un colpo di pistola alla testa, A perdere la vita il ventunenne Paolo Taormina. Riporta ilvespro.it
Palermo, ventenne tenta di sedare una rissa e viene ucciso. Fermato un giovane - Un ragazzo di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso la notte scorsa con un colpo di pistola alla testa a Palermo a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida mentre cercava di sedare una ... Lo riporta secondopianonews.it