Tenta di sedare una lite tra coetanei | 20enne accoltellato più volte
Era circa l'una di stanotte quando due giovani, transitando per Posillipo, hanno visto un gruppo di coetanei litigare. Uno dei due, 20 anni, è intervenuto per cercare di fare da paniere ma è stato ripetutamente accoltellato. Questa la versione riferita dal ferito agli agenti del Commissariato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
TELE ONE. . . Stamattina un corteo studentesco in via Maqueda, per ricordare Paolo Taormina, il giovane ucciso per aver tentato di sedare una rissa a pochi metri dal suo locale. - facebook.com Vai su Facebook
Centinaia di persone nella cattedrale di Palermo per dire addio a Paolo Taormina, il ragazzo ucciso in strada mentre tentata di sedare una rissa - X Vai su X
Napoli: tenta di sedare una lite in strada, accoltellato 18enne - La Polizia di Stato indaga sull'episodio accaduto questa notte in via Petrarca. Segnala affaritaliani.it
Casalserugo, due ragazzi accoltellati mentre tentano di sedare una lite - La notizia è stata resa nota da Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ... Secondo rainews.it
Tenta di sedare una rissa nel cuore della ‘movida’: ucciso 21enne a Palermo - PALERMO – Un 21enne è stato ucciso nella notte a Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo, zona della ‘movida’, con un colpo di pistola alla testa. Secondo dire.it