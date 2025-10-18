Tenta di rubare un giubbino da un negozio | straniero denunciato sul Corso Vittorio Emanuele

Salernotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto sventato, ieri sera, 17 ottobre, dalla Squadra Volante della Questura di Salerno: nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore, gli agenti hanno denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 23 anni, sul Corso Vittorio Emanuele.La denunciaUn equipaggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

