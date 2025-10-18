Tenta di rubare un giubbino da un negozio | straniero denunciato sul Corso Vittorio Emanuele
Furto sventato, ieri sera, 17 ottobre, dalla Squadra Volante della Questura di Salerno: nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore, gli agenti hanno denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 23 anni, sul Corso Vittorio Emanuele.La denunciaUn equipaggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
Tenta di rubare al supermercato e spruzza lo spray al peperoncino: evacuata la struttura https://ift.tt/fsF4VzJ - X Vai su X
Rimini, tenta di rubare una bici e finisce in carcere per una vecchia condanna - facebook.com Vai su Facebook
San Giuseppe Vesuviano, tenta rapina in un negozio: in manette 31enne - Nella scorsa serata, la polizia ha denunciato un 31enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, per tentata rapina. Segnala ilmattino.it
Beccati a rubare in un negozio di abbigliamento - Nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle ore 20, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti all’interno di ... Da msn.com