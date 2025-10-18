Tenta di guadare il Taro con un trattore rubato all' Interporto | 42enne identificato grazie al Dna
Si è conclusa nei giorni scorsi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 42enne straniero, una meticolosa attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Fontanellato. Le indagini hanno permesso di individuare uno dei presunti responsabili di un furto di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Tentò di guadare il Taro ma il trattore rubato all’interporto rimase impantanato: 42enne straniero identificato grazie al Dna - Nel maggio del 2021 era stato tentato il furto di tre trattori agricoli dall’interno del parcheggio dell’Interporto di Fontevivo. Scrive gazzettadiparma.it