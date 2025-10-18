Tenta di guadare il Taro con un trattore rubato all' Interporto | 42enne identificato grazie al Dna

Parmatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa nei giorni scorsi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 42enne straniero, una meticolosa attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Fontanellato. Le indagini hanno permesso di individuare uno dei presunti responsabili di un furto di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

