Tensione prima di Pisa-Verona | violenti scontri tra tifosi vicino allo stadio

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violenti scontri nella mattinata che ha preceduto Pisa-Verona all’Arena Garibaldi. Intorno alle 11, un gruppo di circa duecento tifosi dell’Hellas è venuto a contatto con i sostenitori pisani in Via Piave, una delle strade che circondano lo stadio. Botte e lanci di bottiglie fino all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fatto uso di lacrimogeni e hanno chiuso i cancelli che circolando l’Arena per isolare i violenti. Il bilancio per ora è di due feriti e di dieci agenti portati al Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tensione prima di pisa verona violenti scontri tra tifosi vicino allo stadio

© Gazzetta.it - Tensione prima di Pisa-Verona: violenti scontri tra tifosi vicino allo stadio

Contenuti che potrebbero interessarti

tensione prima pisa veronaScontri tra ultras prima di Pisa-Verona: tensione e feriti in via Piave (VIDEO) - PISA – Pomeriggio di violenza alla vigilia della gara di Serie B tra Pisa e Verona, in programma alle 15. Segnala ilovepalermocalcio.com

tensione prima pisa veronaScontri tra tifosi a Pisa prima della sfida contro l'Hellas Verona - Alta tensione e forti scontri sono andati in scena tra le tifoserie di Pisa e e Hellas Verona prima della partita che si terrà alle ore 15:00 all'Arena Garibaldi. firenzeviola.it scrive

tensione prima pisa veronaPisa-Verona, scontri tra ultras vicino allo stadio: ci sono feriti e contusi - Momnti di tensione prima della sfida dell'Arena Garibaldi: zona è stata cinturata e sul posto vi sono ancora alcune ambulanze ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Tensione Prima Pisa Verona