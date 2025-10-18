Tensione prima di Pisa-Verona | violenti scontri tra tifosi vicino allo stadio

Violenti scontri nella mattinata che ha preceduto Pisa-Verona all’Arena Garibaldi. Intorno alle 11, un gruppo di circa duecento tifosi dell’Hellas è venuto a contatto con i sostenitori pisani in Via Piave, una delle strade che circondano lo stadio. Botte e lanci di bottiglie fino all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fatto uso di lacrimogeni e hanno chiuso i cancelli che circolando l’Arena per isolare i violenti. Il bilancio per ora è di due feriti e di dieci agenti portati al Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tensione prima di Pisa-Verona: violenti scontri tra tifosi vicino allo stadio

