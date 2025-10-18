Tensione a Gradisca | ladro ferisce un carabiniere giudice dispone l' obbligo di presentazione
Aggredisce un carabiniere subito dopo essere stato sorpreso nel tentativo di introdursi all'interno di alcune abitazioni di Gradisca d'Isonzo. Per questo motivo, nella notte tra l'1 e il 2 ottobre, un cittadino straniero è stato arrestato dai militari dell'Arma e portato nel carcere di Gorizia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
