Tensione a Gradisca | ladro ferisce un carabiniere giudice dispone l' obbligo di presentazione

Triesteprima.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggredisce un carabiniere subito dopo essere stato sorpreso nel tentativo di introdursi all'interno di alcune abitazioni di Gradisca d'Isonzo. Per questo motivo, nella notte tra l'1 e il 2 ottobre, un cittadino straniero è stato arrestato dai militari dell'Arma e portato nel carcere di Gorizia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

