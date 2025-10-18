Tennis Sinner vince Six Kings Slam

22.10 Il Six Kings Slam è sempre di Jannik Sinner. L'altoatesino si prende anche la seconda edizione del ricchissimo torneo-esibizione di Riad superando, come nel 2024, in finale Carlos Alcaraz Sinner si impone 6-2 6-4 in 1h13'.Primo set in discesa da subito, col break del n.2 Atp già nel primo game. Più equilibrato il 2° set. L'azzurro non si fa scappare l'occasione break al 7° gioco e tanto basta. Terzo posto per Fritz, Djokovic si ritira dopo aver perso il primo set 7-6. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

