Tennis Serie A1 Sinalunga senza paura contro i vice campioni d’Italia Sui campi in terra rossa sfida agli altoatesini del Rungg
Secondo match in casa per il Tc Sinalunga in Serie A1 (girone 3). Sui campi in terra rossa si disputerà la sfida con il Tc Rungg, squadra altoatesina vicecampione d’Italia in carica e tra le favorite per lo scudetto. In rosa ci sono, infatti, giocatori del calibro di Franco Agamenone, Michael Geerts, Stefano Napolitano, Alexander Weis, solo per citarne alcuni. Il Tc Rungg ha tre punti in classifica, il Tc Sinalunga, fanalino di coda, è fermo a uno. Dopo l’entusiasmante pareggio al debutto (3-3 con Ctd Massa Lombarda), infatti, la squadra guidata dai capitani Diego Alvarez, Giovanni Galuppo e Alessandro La Cognata, è stata sconfitta domenica scorsa a Roma, all’Eur Sporting Club (4-2), dove, oltre al valore degli avversari, ha inciso anche l’assenza per infortunio del leader della squadra, Matteo Gigante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
