Tennis Rune abbandona | Ho sentito saltare il tendine

Ildenaro.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 ott. (askanews) – Una semifinale che prometteva spettacolo si è trasformata in un incubo per Holger Rune. Il giovane tennista danese, impegnato nel torneo ATP 250 di Stoccolma, è stato costretto a ritirarsi contro Ugo Humbert, lasciando il campo in lacrime dopo essersi fermato improvvisamente durante uno scambio, con il punteggio sul 6-4, 2-2 a suo favore. L’episodio drammatico è avvenuto quando Rune ha cominciato a zoppicare sul piede sinistro, già fasciato nella zona della coscia. Il danese ha chiamato il fisioterapista e, con la voce rotta dall’emozione, ha dichiarato di aver “sentito saltare il tendine d’Achille”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tennis rune abbandona hoRune, dramma in campo. Urla piangendo: "Ho sentito saltare il tendine d'Achille" - Il tennista danese impegnato nel torneo di Stoccolma (Atp 250) nel match di semifinale contro il francese Ugo Humbert, è uscito dal campo in lacrime dopo aver richiest ... Riporta msn.com

tennis rune abbandona hoATP Shanghai, Rune batte un colpo: “Ho ritrovato disciplina nel mio tennis”. Sarà la volta buona? - Personaggi | Il danese raggiunge il sesto quarto di finale in un 1000: “Devo pensare partita dopo partita”. Lo riporta ubitennis.com

Rune scuote il mondo del tennis, annuncio terrificante - Holger Rune non si trattiene e dice tutto ciò che pensa, il suo sfogo terrificante scuote il mondo del tennis ... Scrive tennisfever.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Rune Abbandona Ho