Tennis Rune abbandona | Ho sentito saltare il tendine

Roma, 18 ott. (askanews) – Una semifinale che prometteva spettacolo si è trasformata in un incubo per Holger Rune. Il giovane tennista danese, impegnato nel torneo ATP 250 di Stoccolma, è stato costretto a ritirarsi contro Ugo Humbert, lasciando il campo in lacrime dopo essersi fermato improvvisamente durante uno scambio, con il punteggio sul 6-4, 2-2 a suo favore. L’episodio drammatico è avvenuto quando Rune ha cominciato a zoppicare sul piede sinistro, già fasciato nella zona della coscia. Il danese ha chiamato il fisioterapista e, con la voce rotta dall’emozione, ha dichiarato di aver “sentito saltare il tendine d’Achille”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it