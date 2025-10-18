Tennis Paolini qualificata alle Wta Finals per il secondo anno consecutivo | farà singolo e doppio

Jasmine Paolini parteciperà alle Wta Finals per il secondo anno consecutivo. L'azzurra, nonostante il ko contro Elena Rybakina nella semifinale del Ningbo Open, ha strappato il pass per l'ultimo atto della stagione tennistica, in programma a Riyad, grazie alla decisione di Mirra Andreeva di non prendere parte ad alcun torneo nell'ultima settimana utile nella Race. La 29enne di Bagni di Lucca si era iscritta a Tokyo, ora potrà pianificare con calma l'avvicinamento alle Wta Finals e dovrebbe rinunciare all'appuntamento nipponico. Insieme a lei nel singolo competeranno la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking, la polacca Iga Swiatek (numero 2) e le americane Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys e Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

