Jannik Sinner sarà sicuramente la stella dell’ATP Vienna, sia per il pubblico in generale, che per i tifosi italiani. Non mancano però le frecce all’arco azzurro nel torneo 500 che scatterà in questi giorni nella capitale austriaca. Nel tabellone principale, oltre al numero due del mondo, saranno al via anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e, notizia dell’ultima ora, Matteo Berrettini. Il romano ha ricevuto infatti una Wild Card per l’Erste Bank Open che si disputa sul cemento al coperto: oltre all’azzurro l’altra è andata al padrone di casa Jurij Rodionov. Appuntamento importante per Berrettini, reduce dalla sconfitta di Stoccolma agli ottavi di finale con il francese Ugo Humbert in due set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis: anche Matteo Berrettini presente a Vienna, wild card per l’azzurro