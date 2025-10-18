Telgate i carabinieri sequestrano un’officina abusiva | 5mila euro di multa

Le verifiche erano state chiare e così giovedì 9 ottobre a Telgate è scattato il sequestro di parte di un capannone artigianale dove è stato accertato lo svolgimento di un’attività abusiva di officina per autoriparazioni, con annessa cisterna di stoccaggio ed erogazione carburanti per logistica interna. Ad eseguire il sequestro i Nuclei Carabinieri Forestale di Grumello del Monte e Curno, coadiuvati da personale dell’ufficio tecnico e della Polizia Locale del Comune di Telgate. Oltre al sequestro dell’area è emerso che la cisterna di stoccaggio ed erogazione carburanti era priva delle autorizzazioni necessarie a garantire la sicurezza delle aree di rifornimento in relazione alle acque meteoriche e conseguente dilavamento, oltre all’illecito deposito di rifiuti speciali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

