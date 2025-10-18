Telecronaca Como Juve | chi commenta il match del Sinigaglia Scelta la coppia per la sfida dei bianconeri

, valida per la 7ª giornata di Serie A 2526. Operazione ripartenza, vietato sbagliare. La Juve si rituffa sul campionato con un unico, grande obiettivo: tornare a vincere. Dopo la sosta per le nazionali, i bianconeri di Igor Tudor saranno di scena a Como per il “lunch match” di domani, domenica 19 ottobre (ore 12:30), una sfida da non fallire per scacciare la “pareggite” e per riprendere la corsa in campionato. La partita, valida per la settima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Telecronaca Como Juve: chi commenta il match del Sinigaglia. Scelta la coppia per la sfida dei bianconeri

