tegola sul m5s chiara appendino si dimette da vicepresidente

La deputata ed ex sindaca di Torino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto si apprende, l'esponente grillina avrebbe comunicato la sua decisione durante il consiglio nazionale del partito. Chiara Appendino ha preso la sua decisione. Poi l'intervento in assemblea criticando la posizione politica assunta dal partito guidato da Giuseppe Conte. Il numero uno del Movimento avrebbe però già pronta la contromossa. Il prossimo fine settimana gli iscritti dovranno votare sul secondo mandato del Presidente. Una scelta politica quella di azzerare i mandati degli organi del partito che di fatto lascerebbe vacante la casella del vicepresidente per solo una settimana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

