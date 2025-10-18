Tegola Napoli | non c’è pace Conte perde due top contro il Torino
Ancora infortuni in casa Napoli a pochi minuti dall’inizio della sfida contro i granata. Antonio Conte perde anche due pilastri del suo scacchiere: Scott McTominay e Rasmus Hojlund. McTominay e Hojlund nemmeno in panchina: ecco il motivo. Come se non bastasse la lunga lista dei calciatori già alle prese con i vari infortuni, ora si aggiungono anche quelli dello scozzese e del danese. Scott McTominay ha riportato un trauma contusivo alla caviglia sinistra, mentre Rasmus Hojlund ha rimediato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Un vero e proprio calvario per Antonio Conte, a pochi giorni anche dalla sfida di Champions contro il PSV. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
