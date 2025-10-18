Tegola Napoli | Conte perde McTominay e Hojlund
Brutte notizie per Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, per la sfida contro il Torino, deve rinunciare a Scott McTominay e a Rasmus Hojlund, entrambi assenti per infortunio. Il tecnico azzurro torna al 4-3-3, con Lucca al centro dell'attacco e Neres e Spinazzola ai suoi lati.Questa la formazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
