Tegola Napoli | Conte perde McTominay e Hojlund

Napolitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutte notizie per Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, per la sfida contro il Torino, deve rinunciare a Scott McTominay e a Rasmus Hojlund, entrambi assenti per infortunio. Il tecnico azzurro torna al 4-3-3, con Lucca al centro dell'attacco e Neres e Spinazzola ai suoi lati.Questa la formazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

