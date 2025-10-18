Teatro Verdi di Santa Croce sull' Arno | tutte le informazioni per la stagione 2025 2026

Parte la stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno. Sotto la direzione artistica di Renzo Boldrini, promette di essere un'esperienza indimenticabile, celebrando il talento di grandi attrici e attori italiani con opere classiche e contemporanee, e con un compleanno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

NEWS Anche dai lavoratori del Teatro Verdi di Pisa solidarietà ai colleghi della Fenice: https://www.apemusicale.it/joomla/it/news/82-news2025/16843-pisa-solidarieta-dal-teatro-verdi-ai-lavoratori-della-fenice - facebook.com Vai su Facebook

Questa mattina presso il teatro Verdi di Sestri Ponente si è svolta l’assemblea generale della #Cgil ligure. Calà (Cgil Liguria): “Pronti alla mobilitazione generale” Il comunicato: https://liguria.cgil.it/regionale/notizie-cgil-regionale/cala-cgil-liguria-pronti-alla-m - X Vai su X

Al Teatro Verdi si celebrano 40 anni di attività con una stagione spettacolare - 2026 del Verdi di Santa Croce sull’Arno è un evento teatrale entusiasmante. Si legge su gonews.it

Il Teatro Verdi Santa Croce sull'Arno presenta la stagione teatrale - Venerdì 17 ottobre alle 21 appuntamento per la presentazione della nuova stagione teatrale del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno (via Verdi). Riporta gonews.it

Ecco il restyling del Teatro Verdi di Santa Croce: Sostegno dalla Fondazione Crsm - La Giunta di Santa Croce ha dato via libera a un progetto di 110mila euro per rifare la struttura del graticcio e dei sistemi di movimentazione delle scenografie e di illuminazione del teatro Verdi, ... lanazione.it scrive