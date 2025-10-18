Te Connectivity al tavolo del Ministero smentisce le voci di chiusura
La Te Connectivity di San Salvo smentisce le voci di chiusura del sito produttivo in provincia di Chieti che si erano rincorse negli ultimi tempi e conferma il piano industriale fino al 2030.“Smentiamo la notizia stampa riguardo la presunta decisione dell'azienda di chiudere l'impianto di San. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
