Te Connectivity al tavolo del Ministero smentisce le voci di chiusura

Chietitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Te Connectivity di San Salvo smentisce le voci di chiusura del sito produttivo in provincia di Chieti che si erano rincorse negli ultimi tempi  e conferma il piano industriale fino al 2030.“Smentiamo la notizia stampa riguardo la presunta decisione dell'azienda di chiudere l'impianto di San. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

