tc prato in campo per tornare a vincere

18 ott 2025

Domenica di impegni lontano da casa per le squadre pratesi di tennis, attese dalla terza giornata dei rispettivi campionati di serie A. In A1 femminile, il Tc Prato volerà in Sicilia per affrontare il Ct Palermo, mentre in A2 maschile il Tc Bisenzio Manteco sarà di scena sul veloce del Tc Albinea, in provincia di Reggio Emilia. Per le ragazze capitanate da Claudia Romoli, l’obiettivo è riscattare la sconfitta contro l’At Verona dopo l’esordio vincente con il Tc Beinasco. "Il Ct Palermo è una squadra molto forte e può contare su Anastasia Abbagnato, Giorgia Pedone e sulla straniera Alexsandra Cadantu – spiega la capitana Romoli –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

