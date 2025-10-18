Taylor Swift fan in coda per vedere l’opera che ha ispirato The Fate of Ophelia

Il museo di Wiesbaden, in Germania, ha registrato un boom di visitatori, tutti attratti da un quadro del pittore tedesco Heyser che somiglia tantissimo alla prima immagine del nuovo videoclip della cantante. Che nel frattempo ha donato 100mila dollari per le cure di una bambina di due anni che su TikTok l’aveva definita «una sua amica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

