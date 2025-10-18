Taylor Swift e il trionfo di The Life of a Showgirl

La macchina della perfezione pop non si ferma mai. Quando Taylor Swift ha annunciato l’uscita di “The Life of a Showgirl”, il mondo della musica ha trattenuto il respiro. E non a caso: l’album ha polverizzato ogni aspettativa, trasformandosi in un fenomeno culturale ancora prima di vedere la luce. Con oltre 5 milioni di presave su Spotify, ha stabilito un record che nemmeno lei stessa – detentrice del precedente primato con “The Tortured Poets Department” – sembrava in grado di superare. Il videoclip che celebra l’era dei tour. “The Fate of Ophelia”, il singolo che apre questa nuova era musicale, è molto più di una canzone: è un manifesto visivo del rapporto tra un’artista e il suo pubblico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

