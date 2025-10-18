Taylor Swift ci ha donato 100mila dollari per le cure di nostra figlia siamo scioccati | la cantante ha contribuito alla raccolta fondi per la sua fan Lilah
Taylor Swift ha effettuato una donazione di 100mila dollari a favore della famiglia di Lilah, una bambina di due anni a cui è stato diagnosticato un tumore cerebrale al quarto stadio. La notizia è stata confermata dai genitori della piccola, che da mesi condividono la loro esperienza sui social e raccolgono fondi per le cure attraverso una campagna GoFundMe. Il gesto della cantante è arrivato dopo che la madre, Katelynn Smoot, aveva pubblicato su TikTok un video in cui Lilah, guardando Swift su un iPad, la chiamava “la mia amica”. Nella didascalia, Katelynn scriveva: “ Potrebbe essere colpa mia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Taylor Swift Brasil - X Vai su X
#Charts L'album "The life of a showgirl" di Taylor Swift debutta al #1 in Canada con 150.000 vendite Fisiche + Streaming + Digital download. Debutta al #1 in Australia con 101.140 vendite Fisiche + Streaming + Digital download. Debutta al #1 in Spagna con 3 - facebook.com Vai su Facebook
Taylor Swift, la donazione per gli incendi di Los Angeles: “Straziante” - Gli incendi che ormai da settimane stanno stravolgendo il territorio di Los Angeles hanno mosso moltissime star pronte a fare del proprio meglio per aiutare e supportare i soccorsi e le organizzazioni ... Scrive dilei.it
Incendio Los Angeles, da Taylor Swift a Leonardo DiCaprio, la solidarietà delle star - Donazioni milionarie anche da Leonardo DiCaprio, Beyoncé e Jamie Lee Curtis. Segnala tg24.sky.it
Taylor Swift innamorata dell’Italia, nel nuovo album un verso dedicato a Portofino: il sindaco la invita ufficialmente - Taylor Swift cita Portofino nel brano “Elizabeth Taylor” del nuovo album “The Life of a Showgirl”. Lo riporta rds.it