Taylor Swift ci ha donato 100mila dollari per le cure di nostra figlia siamo scioccati | la cantante ha contribuito alla raccolta fondi per la sua fan Lilah

Taylor Swift ha effettuato una donazione di 100mila dollari a favore della famiglia di Lilah, una bambina di due anni a cui è stato diagnosticato un tumore cerebrale al quarto stadio. La notizia è stata confermata dai genitori della piccola, che da mesi condividono la loro esperienza sui social e raccolgono fondi per le cure attraverso una campagna GoFundMe. Il gesto della cantante è arrivato dopo che la madre, Katelynn Smoot, aveva pubblicato su TikTok un video in cui Lilah, guardando Swift su un iPad, la chiamava “la mia amica”. Nella didascalia, Katelynn scriveva: “ Potrebbe essere colpa mia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

