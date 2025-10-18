Tavolo Melegnano e Martesana | Difendiamo il diritto alla salute

Una rappresentanza dei promotori al tavolo, e poi sindaci, amministratori, sindacati e associazioni, battesimo ufficiale a Gorgonzola per il Tavolo " Melegnano e Martesana in salute ", nuovo soggetto politico del centrosinistra e dell’area progressista che nasce "per difendere il diritto alla salute nella nostra area". Le ragioni dell’iniziativa nelle relazioni introduttive, i "proclami di battaglia" in alcuni interventi finali, lo zoom sui territori e le emergenze rosse: l’allarme medici di base, la carenza di personale sanitario e una pagina nera, quella dei servizi per il disagio mentale e i disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza, "liste d’attesa di due anni per una semplice certificazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

