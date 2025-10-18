Tassa di soggiorno a Milano il sindaco Sala | Va aumentata Confcommercio | Rischia di pesare su competitività

Ilgiorno.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 18 settembre 2025 – Tassa di soggiorno più alta a Milano?  È quello che vorrebbe il sindaco Giuseppe Sala ma Confcommercio Lombardia non ci sta. Sala: “Necessario aumentare la tassa di soggiorno”. Aumentare la tassa di soggiorno “è assolutamente necessario, non capisco perché Confcommercio” sia contraria, allora doveva opporsi anche all'aumento che c'è stato a Roma per il Giubileo. Queste differenze non hanno senso”. Così Giuseppe Sala, a margine dell'evento 'Futura' dedicato alla cultura e ospitato dal Teatro alla Scala, tornando sul tema della tassa di soggiorno che Milano vorrebbe in generale da tempo portare a 10 euro, rispetto agli attuali 5 euro, per i pernottamenti in hotel di categoria superiore, anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tassa di soggiorno a milano il sindaco sala va aumentata confcommercio rischia di pesare su competitivit224

© Ilgiorno.it - Tassa di soggiorno a Milano, il sindaco Sala: “Va aumentata”. Confcommercio: “Rischia di pesare su competitività”

Altri contenuti sullo stesso argomento

tassa soggiorno milano sindacoTassa di soggiorno a Milano, il sindaco Sala: “Va aumentata”. Confcommercio: “Rischia di pesare su competitività” - Da tempo il primo cittadino vorrebbe portarla a 10 euro, rispetto agli attuali 5 euro, anche in vista delle Olimpiadi 2026 ... Lo riporta ilgiorno.it

tassa soggiorno milano sindacoMilano e la proposta della tassa di soggiorno da 5 a 10 euro, su chi peserebbe di più l'aumento in stile Roma - Milano vuole raddoppiare la tassa di soggiorno da 5 a 10 euro per notte: la proposta dell’assessora Riva al governo per la sicurezza e i trasporti ... virgilio.it scrive

tassa soggiorno milano sindacoImposta di soggiorno/ Aumento (quasi) certo, i sindaci non ci stanno: perché? - Sull'aumento della imposta di soggiorno i sindaci non ci stanno. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Tassa Soggiorno Milano Sindaco