Tassa di soggiorno a Milano il sindaco Sala | Va aumentata Confcommercio | Rischia di pesare su competitività
Milano, 18 settembre 2025 – Tassa di soggiorno più alta a Milano? È quello che vorrebbe il sindaco Giuseppe Sala ma Confcommercio Lombardia non ci sta. Sala: “Necessario aumentare la tassa di soggiorno”. Aumentare la tassa di soggiorno “è assolutamente necessario, non capisco perché Confcommercio” sia contraria, allora doveva opporsi anche all'aumento che c'è stato a Roma per il Giubileo. Queste differenze non hanno senso”. Così Giuseppe Sala, a margine dell'evento 'Futura' dedicato alla cultura e ospitato dal Teatro alla Scala, tornando sul tema della tassa di soggiorno che Milano vorrebbe in generale da tempo portare a 10 euro, rispetto agli attuali 5 euro, per i pernottamenti in hotel di categoria superiore, anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Comune di Castiglione della Pescaia da anni lavora con il G20s - Summit delle spiagge italiane per una legge che non vincoli l’utilizzo della tassa di soggiorno ed ora che e’ arrivata alla discussione in parlamento per la sua approvazione si rischia di manda - facebook.com Vai su Facebook
Nappi: «Allarme tassa di soggiorno. Città turistiche penalizzate dalle scelte del Governo» - Il Giunco - X Vai su X
Tassa di soggiorno a Milano, il sindaco Sala: “Va aumentata”. Confcommercio: “Rischia di pesare su competitività” - Da tempo il primo cittadino vorrebbe portarla a 10 euro, rispetto agli attuali 5 euro, anche in vista delle Olimpiadi 2026 ... Lo riporta ilgiorno.it
Milano e la proposta della tassa di soggiorno da 5 a 10 euro, su chi peserebbe di più l'aumento in stile Roma - Milano vuole raddoppiare la tassa di soggiorno da 5 a 10 euro per notte: la proposta dell’assessora Riva al governo per la sicurezza e i trasporti ... virgilio.it scrive
Imposta di soggiorno/ Aumento (quasi) certo, i sindaci non ci stanno: perché? - Sull'aumento della imposta di soggiorno i sindaci non ci stanno. Scrive ilsussidiario.net