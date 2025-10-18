Tassa di soggiorno a Milano il sindaco Sala | Va aumentata Confcommercio | Rischia di pesare su competitività

Milano, 18 settembre 2025 – Tassa di soggiorno più alta a Milano? È quello che vorrebbe il sindaco Giuseppe Sala ma Confcommercio Lombardia non ci sta. Sala: “Necessario aumentare la tassa di soggiorno”. Aumentare la tassa di soggiorno “è assolutamente necessario, non capisco perché Confcommercio” sia contraria, allora doveva opporsi anche all'aumento che c'è stato a Roma per il Giubileo. Queste differenze non hanno senso”. Così Giuseppe Sala, a margine dell'evento 'Futura' dedicato alla cultura e ospitato dal Teatro alla Scala, tornando sul tema della tassa di soggiorno che Milano vorrebbe in generale da tempo portare a 10 euro, rispetto agli attuali 5 euro, per i pernottamenti in hotel di categoria superiore, anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

