Tassa al 5% sugli aumenti bonus sconto Irpef | le misure nella Manovra | Meloni | Passo avanti le risorse su ciò che conta
Dalle banche alle imprese, dalla «flat tax» al 5% sugli aumenti di stipendio al bonus mamme rinforzato, dal nuovo Isee all’età pensionabile che aumenta: la guida. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Forza Italia non voterà, né in CdM né in Parlamento, alcuna tassa sugli extraprofitti. Giusto prevedere un accordo tra il Governo e le banche per contribuire a finanziare il sistema sanitario, le imprese, gli aumenti dei salari e il taglio dell’Irpef. Siamo contro ogni - facebook.com Vai su Facebook
Tassa di soggiorno con aumenti 2026 verso 1,3 miliardi. Parere negativo dal Codacons. #ANSA - X Vai su X
Flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio, la novità in Legge di Bilancio - Tassa piatta al 5% sugli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali 2025 e 2026. Da money.it
Manovra, «flat tax» al 10% sugli aumenti di stipendio, bonus mamme rinforzato, il nuovo Isee, sale l’età pensionabile: la guida alle misure - Dalle banche alle imprese, dai salari al bonus mamme: il Documento programmatico di bilancio delinea la prossima manovra triennale ... Si legge su corriere.it
Stipendi, aumenti detassati. Alle mamme 60 euro al mese. La manovra sale a 18 miliardi: le novità - Soldi che andranno, e questa è la novità, ai “salari”. Come scrive ilmattino.it