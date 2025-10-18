Tariffe idriche il sindaco di Bronte Firrarello chiede di respingere gli aumenti

Nei prossimi giorni i sindaci della provincia di Catania saranno chiamati ad approvare il Piano d'ambito e le nuove tariffe proposte dall’Autorità idrica territoriale (Ati) Catania.Il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, si oppone da mesi al provvedimento, sostenendo che comporterebbe aumenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

