Tardelli fa il punto sulla Juve | Manca un fuoriclasse in mezzo al campo Yildiz potrebbe diventarlo Vlahovic deve essere il titolare ma va servito e aiutato Su David e Bremer…

Juventusnews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tardelli fa il punto sulla Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore su alcuni bianconeri e su Tudor. L’ex bianconero Marco Tardelli ha parlato a Tuttosport per analizzare il momento della Juve e dei singoli bianconeri. JUVE DIVERSA – «Manca quell’impronta famigliare che l’ha sempre contraddistinta. Esiste ancora, sì, ma in una maniera ridotta. Non si può fare a meno di figure come Umberto Agnelli o dell’Avvocato. Ricordo quando entrai per la prima volta nell’ufficio di Boniperti: appena mi vide mi chiese di togliermi collanina e braccialetti vari e di andarmi subito a tagliare i capelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tardelli fa il punto sulla juve manca un fuoriclasse in mezzo al campo yildiz potrebbe diventarlo vlahovic deve essere il titolare ma va servito e aiutato su david e bremer8230

© Juventusnews24.com - Tardelli fa il punto sulla Juve: «Manca un fuoriclasse in mezzo al campo, Yildiz potrebbe diventarlo. Vlahovic deve essere il titolare ma va servito e aiutato. Su David e Bremer…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tardelli fa punto juveTardelli e la Juve meno famiglia: "Non puoi... Tudor senza fuoriclasse, Locatelli discontinuo" - L'intervista esclusiva a Schizzo, il suo passaggio dal Como alla Vecchia Signora, il momento che stanno vivendo i bianconeri e i prossimi Mondiali: "Sì, ma anche con Spalletti... Secondo tuttosport.com

tardelli fa punto juveJuventus: Tardelli spinge per Vlahovic titolare fisso - Tuttosport oggi in edicola: Chivu sfida Gasperini, Vlahovic titolare fisso secondo Tardelli Serie A, Roma- Si legge su tuttojuve.com

tardelli fa punto juveTardelli: "Como-Juve gara che mi sta a cuore. Ai bianconeri consiglio di mettere Vlahovic dall'inizio" - Juventus, match tra le 2 ex squadre dell'azzurro campione del mondo 1982, in programma domenica a ... Lo riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Tardelli Fa Punto Juve