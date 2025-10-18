Tardelli fa il punto sulla Juve | Manca un fuoriclasse in mezzo al campo Yildiz potrebbe diventarlo Vlahovic deve essere il titolare ma va servito e aiutato Su David e Bremer…

Tardelli fa il punto sulla Juve: tutte le dichiarazioni dell'ex calciatore su alcuni bianconeri e su Tudor. L'ex bianconero Marco Tardelli ha parlato a Tuttosport per analizzare il momento della Juve e dei singoli bianconeri. JUVE DIVERSA – «Manca quell'impronta famigliare che l'ha sempre contraddistinta. Esiste ancora, sì, ma in una maniera ridotta. Non si può fare a meno di figure come Umberto Agnelli o dell'Avvocato. Ricordo quando entrai per la prima volta nell'ufficio di Boniperti: appena mi vide mi chiese di togliermi collanina e braccialetti vari e di andarmi subito a tagliare i capelli.

