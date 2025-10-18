Tardelli ammette | Italia? Solo l’Inter ha uno zoccolo azzurro Mi piace molto questo loro giocatore
Inter News 24 Tardelli ammette l’importanza dell’Inter nella Nazionake: «Solo loro hanno uno zoccolo azzurro. Mi piace molto questo loro giocatore». Marco Tardelli, ex campione del mondo e bandiera della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha analizzato il momento del calcio italiano, la Juventus di Igor Tudor e la corsa scudetto appena iniziata. L’ex centrocampista ha poi elogiato l’ Inter di Cristian Chivu, sottolineando l’importanza del gruppo di giocatori italiani presenti in squadra e individuando in Nicolò Barella il suo preferito per temperamento e spirito agonistico. 🔗 Leggi su Internews24.com
