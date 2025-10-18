Tar della Campania blocca l’installazione dell’antenna telefonica
La controversa installazione di un’antenna telefonica in via Roma a Teverola non avrà luogo. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Settima, ha infatti respinto il ricorso presentato da Inwit, società che aveva chiesto l’autorizzazione per sostituire una palina portante. 🔗 Leggi su Casertanews.it
