Le strade che da Sant’Agata Feltria portano a Sarsina e all’E45 a sono state quasi tutte riqualificate in vista dell’inverno. I lavori di messa in sicurezza e riasfaltatura hanno interessato varie arterie provinciali e comunali. Diversi tratti sono stati asfaltati tra la via Petrellese e la zona di Ugrigno per una spesa di 200mila euro (finanziati dal bilancio comnuale e dai fondi Fosmit per le aree montane). "Importante anche l’intervento di allargamento a monte della Sp8, che collega Sarsina a Novafeltria – dice il sindaco di Sant’Agata Feltria, Goffredo Polidori – I lavori sono stati eseguiti dalla Provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tante strade riqualificate in vista dell’inverno"