Tania morta alla Barca Due anni e mezzo all’ex nel processo per stalking

I primi nodi della giustizia arrivano al pettine di Faiez Selmi. Ieri, il gup Alberto Ziroldi ha condannato a 2 anni e 6 mesi il trentaseienne tunisino, nel processo celebrato con rito abbreviato. Selmi, che era difeso dall’avvocato Roberto D’Errico, rispondeva di stalking nei confronti di Tania Bellinetti, la sua ex compagna morta lo scorso 8 aprile, dopo essere precipitata dal balcone di casa sua in via Tolstoj, alla Barca. Per quella morte, Faiez è adesso indagato anche per omicidio preterintezionale. Ieri, invece, è stato giudicato per i maltrattamenti posti in essere nei confronti della quarantasettenne, con cui intratteneva una relazione burrascosa e violenta già dal 2018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tania, morta alla Barca. Due anni e mezzo all’ex nel processo per stalking

Altre letture consigliate

Tania Bellinetti è morta cadendo dal balcone della sua abitazione in via Tolstoj a Bologna l’8 aprile scorso e quel giorno, secondo i testimoni e secondo gli inquirenti, in casa c’era Selmi, tunisino di 36 anni, che poi è scappato in Francia prima di essere arresta Vai su Facebook

Tania, morta alla Barca. Due anni e mezzo all’ex nel processo per stalking - Selmi è oggi indagato per l’omicidio preterintenzionale della quarantasettenne. Da ilrestodelcarlino.it

Tania Bellinetti morta cadendo dal balcone, l'ex compagno condannato a due anni e mezzo per stalking: «Era con lei quella notte» - Due anni e sei mesi di reclusione per Selmi Faiez, 38 anni, tunisino, accusato di stalking contro l’ex compagna Tania Bellinetti, la donna di 47 anni morta l’8 aprile a Bologna ... Come scrive msn.com

Tania Belinetti morta cadendo dal balcone, l’ex compagno condannato a 2 anni e 6 mesi per stalking - Il 36enne tunisino è stato processato con rito abbreviato per le condotte violente poste in essere nei confronti della 47enne ed è attualmente indagato anche per l'omicidio preterintenzionale della do ... Da msn.com