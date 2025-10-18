Tangenziale di Napoli fugge dopo l’incidente | denunciato conducente di betoniera

La Polizia Stradale identifica e denuncia un 53enne di Sassari per omissione di soccorso dopo un incidente a Corso Malta. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Napoli ha denunciato un 53enne originario di Sassari per omissione di soccorso. L’episodio risale allo scorso 12 settembre, quando il conducente di una betoniera si è scontrato con un’autovettura sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi dell’uscita di Corso Malta. A seguito dell’impatto, una passeggera dell’auto è rimasta ferita ed è stata successivamente ricoverata presso l’ospedale Cardarelli. Il tentativo di fuga verso la Sardegna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

