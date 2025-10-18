Talia Media-Amatori hockey sponsorizzazione e progetti | Faremo crescere la passione
"Un matrimonio tra eccellenza artistica ed eccellenza sportiva. Una scelta di tifo e di amore per i colori giallorossi e per l’intera città di Lodi". Così il comico e attore lodigiano, Filippo Caccamo, ha definito la nuova collaborazione tra Amatori Wasken Lodi e Talia Media. Le due società saranno infatti fianco a fianco durante il corso della prossima stagione sportiva. L’agenzia di produzione teatrale e comunicazione di Filippo Caccamo e Angelika Ratzinger sarà main sponsor della squadra di hockey cittadina, ma il progetto condiviso andrà oltre la semplice sponsorship. Quella sottoscritta e presentata ieri mattina nella sede dell’agenzia è infatti una vera e propria collaborazione, un progetto di comunicazione digitale che si pone l’obiettivo di aumentare la copertura di follower della società sportiva e di appassionare più persone possibili al tifo giallorosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
