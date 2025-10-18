Tale e Quale Show pagelle quarta puntata | mistero Antonella Fiordelisi 3 Panariello impreparato 3

Nuovo appuntamento con il Tale e Quale Show di Carlo Conti. Giudice speciale della quarta puntata il comico Andrea Pucci, che ha affiancato i giurati Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. La puntata si è aperta con un doveroso segno di vicinanza a Sigfrido Ranucci, dopo che una bomba è esplosa sotto l’auto del conduttore e della figlia. Un attentato che per un caso fortuito non ha provocato vittime. Antonella Fiordelisi imita Anna Pepe, voto 3. Ad Anna Pepe pare sia piaciuta l’imitazione di Antonella Fiordelisi, a noi un po’ meno. E fatichiamo a capire quale sia il vero talento dell’influencer – che riesce a stonare persino con l’autotune  – e quale sia il vero motivo della sua partecipazione a Tale e Quale Show. 🔗 Leggi su Dilei.it

