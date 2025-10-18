Tale e Quale Show la classifica della puntata del 17 ottobre

: Peppe Quintale sorprende tutti. Ecco cos’è accaduto nella quarta serata. Quarta puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda venerdì 17 ottobre su Rai 1. Il palco di Tale e Quale Show, guidato come sempre da un carismatico Carlo Conti, ha visto esibizioni inedite, imitazioni audaci e il trionfo inaspettato di Peppe Quintale, che si è aggiudicato il primo posto della serata grazie alla sua intensa interpretazione di Tony Hadley, voce storica degli Spandau Ballet. Leggi anche Massimo Lovati a “Dentro la Notizia” ha commentato la scelta del suo ex cliente Andrea Sempio Il trio fisso di giudici – Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi – è stato affiancato per l’occasione dal comico Andrea Pucci come giudice speciale, che ha aggiunto brio e ironia alla serata. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tale e Quale Show, la classifica della puntata del 17 ottobre

