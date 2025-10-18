Tale e Quale Show chi ha vinto e classifica della quarta puntata

Roma, 17 ottobre 2025 – Come è andata la quarta puntata di Tale e Quale Show 2025? Le conferme del talent show condotto da Carlo Conti ogni venerdì in Prima serata su Raiuno si chiamano Carmen Di Pietro e Gianni Ippoliti, sempre più sul fondo della classifica. La puntata. Chi ha vinto . Le imitazioni della quinta puntata. La puntata. Il primo ad esibirsi davanti alla super giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e dal super ospite Andrea Pucci è Samuele Cavallo. L’attore veste i panni di Massimo Ranieri con ‘Perdere l’amore’. Tocca poi ad Antonella Fiordelisi, che interpreta Anna Pepe nella canzone ‘30 gradi’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tale e Quale Show, chi ha vinto e classifica della quarta puntata

“Gold, always believe in your soul” Peppe Quintale interpreta Tony Hadley a #taleequaleshow - facebook.com Vai su Facebook

"Tale e quale show" sempre in vetta agli ascolti anche nel prime time di venerdì 10 ottobre. Carlo Conti su Rai 1 vince ancora una volta con il 20,5% di share e 3 milioni 55 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

