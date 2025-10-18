Tale e Quale Show 2025 Peppe Quintale si aggiudica la quarta puntata con il suo Tony Hadley

Sorpresa a Tale e Quale Show 2025: la quarta puntata del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti è vinta da Peppe Quintale in versione Tony Hadley, davanti a Gianni Ippoliti che, dopo il disastroso Renato Zero di una settimana fa, si rifà con Gianni Morandi. Ancora un’ottima performance per Pamela Petrarolo (in Ivana Spagna), così come la ‘ripetente’ Carmen Di Pietro conferma il suo puntualissimo disastro, con buona pace di Céline Dion. Ecco il resoconto della serata. La gara. Nuovo quarto giudice: insieme ai titolari Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, c’è Andrea Pucci. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tale e Quale Show 2025, Peppe Quintale si aggiudica la quarta puntata con il suo Tony Hadley

News recenti che potrebbero piacerti

“Gold, always believe in your soul” Peppe Quintale interpreta Tony Hadley a #taleequaleshow - facebook.com Vai su Facebook

"Tale e quale show" sempre in vetta agli ascolti anche nel prime time di venerdì 10 ottobre. Carlo Conti su Rai 1 vince ancora una volta con il 20,5% di share e 3 milioni 55 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Tale e Quale Show 2025, Peppe Quintale si aggiudica la quarta puntata con il suo Tony Hadley - Sorpresa a Tale e Quale Show 2025: la quarta puntata del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti è vinta da Peppe Quintale in versione Tony Hadley, davanti a Gianni Ippoliti che, dopo il disastroso ... Scrive davidemaggio.it

Tale e Quale Show, chi ha vinto e classifica della quarta puntata - Ad aver v into la quarta puntata di Tale e Quale Show è Peppe Quintale, davanti a Gianni Ippoliti e Pamela Petrarolo. Riporta quotidiano.net

Peppe Quintale imita Tony Hadley a Tale e Quale Show/ Riuscirà a risalire la classifica? - Peppe Quintale imita Tony Hadley oggi, nella quarta puntata di Tale e Quale Show: il comico e attore è chiamato a risalire la classifica ... Si legge su ilsussidiario.net