Tale e Quale Show 2025 Peppe Quintale si aggiudica la quarta puntata con il suo Tony Hadley

Davidemaggio.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorpresa a Tale e Quale Show 2025: la quarta puntata del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti è vinta da Peppe Quintale in versione Tony Hadley, davanti a Gianni Ippoliti che, dopo il disastroso Renato Zero di una settimana fa, si rifà con Gianni Morandi. Ancora un’ottima performance per Pamela Petrarolo (in Ivana Spagna), così come la ‘ripetente’ Carmen Di Pietro conferma il suo puntualissimo disastro, con buona pace di Céline Dion. Ecco il resoconto della serata. La gara. Nuovo quarto giudice: insieme ai titolari Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, c’è Andrea Pucci. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

