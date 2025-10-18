Tale e Quale Show 2025 Peppe Quintale è il vincitore della quarta puntata | la classifica completa

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Peppe Quintale ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show con la sua interpretazione di Tony Hadley. Dietro di lui Gianni Ippoliti e Pamela Petrarolo. Ecco la classifica completa della serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

