Tale e Quale Show 2025 classifica e vincitore della quarta puntata

La puntata in onda ieri sera di Tale e Quale Show 2025 ha portato sul podio un concorrente che solitamente 'riposa' nella parte bassa della classifica: ecco di chi si tratta La nuova edizione di Tale e Quale Show si sta rivelando piuttosto varia, e nel tipo di interpretazioni proposte, e nelle sue classifiche: fino a qui non ha mai vinto lo stesso concorrente. La quarta puntata infatti, andata in onda venerdì 17 ottobre su Rai 1, ha decretato come suo vincitore chi era fin qui sempre rimasto verso la metà delle classifiche. Il vincitore della quarta puntata Peppe Quintale ha conquistato la sua prima vittoria con un'imitazione di Tony Hadley, l'ex frontman degli Spandau Ballet. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tale e Quale Show 2025, classifica e vincitore della quarta puntata

