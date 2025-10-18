Tale e Quale Peppe Quintale trionfa nella quarta serata | classifica ribaltata

Una serata di svolte e riscatto: la quarta puntata, andata in onda venerdì 17 ottobre su Rai 1, ha cambiato gli equilibri di Tale e Quale Show 2025, consegnando la vittoria a chi finora era rimasto lontano dal vertice. Una vetta che sorprende e accende il racconto È stato Peppe Quintale a prendersi la scena . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tale e Quale, Peppe Quintale trionfa nella quarta serata: classifica ribaltata

Approfondisci con queste news

«Peppe Quintale ha detto: “Non mi aspettavo di vincere, ma ce l’ho messa tutta! ”» “Tale e Quale Show 2025” sta davvero conquistando il pubblico, puntata dopo puntata, ogni venerdì sera su Raiuno con Carlo Conti. Il 17 ottobre, nella quarta serata, il livello d - facebook.com Vai su Facebook

Il resto della classifica: Antonella Fiordelisi, Maryna, le Donatella, Samuele Cavallo, Tony Maiello, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Ultima Carmen Di Pietro. Peppe Quintale nella prossima puntata dovrà interpretare Jovanotti. https://rainews.it/video/2025/10/tal - X Vai su X

TRIONFA Tale e Quale Show, Peppe Quintale trionfa nella quarta puntata - La quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 17 ottobre 2025, ha visto Peppe Quintale conquistare il primo posto ... Si legge su statoquotidiano.it

Tale e Quale Show 2025, Peppe Quintale è il vincitore della quarta puntata: la classifica completa - Peppe Quintale ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show con la sua interpretazione di Tony Hadley. Lo riporta fanpage.it

“Hai vinto tu”. Tale e Quale, l’annuncio di Conti arriva a fine puntata. Vittoria inaspettata - La quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 17 ottobre su Rai1, ha visto trionfare il concorrente Peppe Quintale. Scrive thesocialpost.it