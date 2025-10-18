Tajani | la manovra ha una visione Dalle banche contributo alla sanità
Roma, 18 ottobre 2025 – Stretto da mesi tra dazi, venti di guerra e accordi di pace, più una lunga serie di bracci di ferro elettorali in Patria, neppure i detrattori possono dire che Antonio Tajani in questo periodo abbia giornate semplici. La giornata di ieri non è stata da meno. Iniziata al mattino con il Consiglio dei ministri che ha licenziato la manovra, seguita da una conferenza stampa e conclusasi con lo strazio dei funerali di Stato per i tre carabinieri morti a Castel d’Azzano. Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia: quali sentimenti ha provato in quella chiesa? “Una profonda tristezza per quei tre servitori dello Stato, ma anche un grande senso di solidarietà e di vicinanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Giorgia Meloni presenta la Manovra 2026 al termine del consiglio dei Ministri che ha dato l’ok al provvedimento. La premier è intervenuta insieme ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. D - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Tajani blocca la tassa su extraprofitti delle banche: “Concetto da Unione sovietica” - X Vai su X
Legge di Bilancio 2026: Palazzo Chigi approva la manovra - Più risorse per i lavoratori, bonus per le mamme, assunzioni in sanità e un contributo del sistema bancario. Da metropolitano.it
Manovra, parla il vicepremier Tajani: mercato difeso, nessuna stangata su banche e assicurazioni - Il ministro degli Esteri fa il punto sulla legge di Bilancio da 18,7 miliardi approvata dal consiglio dei Ministri. milanofinanza.it scrive
Manovra da 18,7 miliardi tra tasse, salari e pensioni - LO SPECIALE - La premier: 'per la famiglia 1,6 miliardi in più, alle mamme lavoratrici da 40 a 60 euro. ansa.it scrive