Roma, 18 ottobre 2025 – Stretto da mesi tra dazi, venti di guerra e accordi di pace, più una lunga serie di bracci di ferro elettorali in Patria, neppure i detrattori possono dire che Antonio Tajani in questo periodo abbia giornate semplici. La giornata di ieri non è stata da meno. Iniziata al mattino con il Consiglio dei ministri che ha licenziato la manovra, seguita da una conferenza stampa e conclusasi con lo strazio dei funerali di Stato per i tre carabinieri morti a Castel d’Azzano. Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia: quali sentimenti ha provato in quella chiesa? “Una profonda tristezza per quei tre servitori dello Stato, ma anche un grande senso di solidarietà e di vicinanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tajani: la manovra ha una visione “Dalle banche contributo alla sanità”