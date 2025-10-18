Tajani FI | In Campania possiamo superare il 25% saremo primi nel centrodestra

Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo convinti di vincere le elezioni regionali e di occupare uno spazio politico importante al centro. Abbiamo già supportato l’economia con manovre a favore delle imprese e investimenti per la sanità, un tema poco discusso in questa campagna elettorale. Prevediamo un grande evento sulla sanità in Campania per dimostrare che possiamo fare la differenza”. Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo in videocollegamento alla presentazione dei nuovi ingressi nel partito a Caserta. “Quest’anno – ha proseguito Tajani – abbiamo investito 7 miliardi per assumere medici e infermieri, perché è fondamentale avere personale sanitario disponibile sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

