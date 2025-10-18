Tajani FI | In Campania possiamo superare il 25% saremo primi nel centrodestra

Anteprima24.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo convinti di vincere le elezioni regionali e di occupare uno spazio politico importante al centro. Abbiamo già supportato l’economia con manovre a favore delle imprese e investimenti per la sanità, un tema poco discusso in questa campagna elettorale. Prevediamo un grande evento sulla sanità in Campania per dimostrare che possiamo fare la differenza”. Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo in videocollegamento alla presentazione dei nuovi ingressi nel partito a Caserta.    “Quest’anno – ha proseguito Tajani – abbiamo investito 7 miliardi per assumere medici e infermieri, perché è fondamentale avere personale sanitario disponibile sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

tajani fi in campania possiamo superare il 25 saremo primi nel centrodestra

© Anteprima24.it - Tajani (FI): “In Campania possiamo superare il 25%, saremo primi nel centrodestra”

Scopri altri approfondimenti

tajani fi campania possiamoRegionali, Tajani: «Fico in Campania è il candidato dell'estrema sinistra» - «Siamo convinti di vincere le elezioni regionali e di occupare uno spazio politico importante al centro. ilmattino.it scrive

tajani fi campania possiamoTajani, Fico in Campania è candidato dell'estrema sinistra - A Caserta ci aspettiamo di essere il primo partito e vogliamo raggiungere questo obiettivo anche in Campania, poiché ci ... Secondo ansa.it

tajani fi campania possiamoTajani: entra in FI l’ex assessore regionale dell’Iv in Campania, Caputo - “Annuncio l’adesione a Forza Italia dell’ex europarlamentare del Pd Nicola Caputo e assessore uscente all’Agricoltura della giunta De Luca come espondente di Italia viva. corriereirpinia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tajani Fi Campania Possiamo