Tajani FI | In Campania possiamo superare il 25% saremo primi nel centrodestra
Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo convinti di vincere le elezioni regionali e di occupare uno spazio politico importante al centro. Abbiamo già supportato l’economia con manovre a favore delle imprese e investimenti per la sanità, un tema poco discusso in questa campagna elettorale. Prevediamo un grande evento sulla sanità in Campania per dimostrare che possiamo fare la differenza”. Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo in videocollegamento alla presentazione dei nuovi ingressi nel partito a Caserta. “Quest’anno – ha proseguito Tajani – abbiamo investito 7 miliardi per assumere medici e infermieri, perché è fondamentale avere personale sanitario disponibile sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Edmondo Cirielli presenta la sua candidatura per la presidenza della Regione Campania: oggi sabato 11 ottobre la prima conferenza stampa a Napoli. Cinque liste pronte nel centrodestra e pieno sostegno da parte di Meloni, Tajani e Salvini | https://shorturl.a - facebook.com Vai su Facebook
ELEONORA ANGELI (CONSIGLIO PAT) * FESTA DI FORZA ITALIA – TELESE (BN): «TRE GIORNI IN CAMPANIA CON TAJANI E GASPARRI, DA TRENTO INSIEME A BONETTI E BERTOLDI» - X Vai su X
Regionali, Tajani: «Fico in Campania è il candidato dell'estrema sinistra» - «Siamo convinti di vincere le elezioni regionali e di occupare uno spazio politico importante al centro. ilmattino.it scrive
Tajani, Fico in Campania è candidato dell'estrema sinistra - A Caserta ci aspettiamo di essere il primo partito e vogliamo raggiungere questo obiettivo anche in Campania, poiché ci ... Secondo ansa.it
Tajani: entra in FI l’ex assessore regionale dell’Iv in Campania, Caputo - “Annuncio l’adesione a Forza Italia dell’ex europarlamentare del Pd Nicola Caputo e assessore uscente all’Agricoltura della giunta De Luca come espondente di Italia viva. corriereirpinia.it scrive