Taglieri e Alessandrini M5s | In Abruzzo una famiglia su dieci vive in povertà è il fallimento sociale del centrodestra

In Abruzzo una famiglia su dieci è in stato di povertà, un dato drammatico che certifica il fallimento sociale del centrodestra regionale. A dirlo i consiglieri regionali del M5s Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini che analizzano i dati forniti dall'Istat: in Abruzzo l’11,05% delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

