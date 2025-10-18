Tagli e tasse la nuova economia di Putin formato guerra
Donald Trump non ne vuole sapere di fornire all’Ucraina i missili Tomahawk. Ma la Russia ha un problema decisamente grosso: i soldi. A Mosca, e non è certo una novità, da tempo è di moda il pallottoliere, per capire quanta cassa è rimasta. E la cassa, pare, langue. Molti dei Paesi amici hanno smesso di comprare petrolio dall’ex U e se lo fanno, lo fanno a prezzo scontato. Sempre più economisti sono convinti che il Paese, che conta ormai 143 milioni di persone, dipenda ormai quasi interamente dai proventi delle esportazioni di petrolio e gas. Ma se gli idrocarburi la Russia ne vende sempre meno, allora c’è un problema. 🔗 Leggi su Formiche.net
