Donald Trump non ne vuole sapere di fornire all'Ucraina i missili Tomahawk. Ma la Russia ha un problema decisamente grosso: i soldi. A Mosca, e non è certo una novità, da tempo è di moda il pallottoliere, per capire quanta cassa è rimasta. E la cassa, pare, langue. Molti dei Paesi amici hanno smesso di comprare petrolio dall'ex U e se lo fanno, lo fanno a prezzo scontato. Sempre più economisti sono convinti che il Paese, che conta ormai 143 milioni di persone, dipenda ormai quasi interamente dai proventi delle esportazioni di petrolio e gas. Ma se gli idrocarburi la Russia ne vende sempre meno, allora c'è un problema.

© Formiche.net - Tagli e tasse, la nuova economia di Putin formato guerra